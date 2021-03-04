Шмигаль про висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався": Він коментував на емоціях, не вважаю це коректним

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не вибачався від імені України перед МВФ за некоректні висловлювання радника глави ОП Тимофія Милованова на адресу місії.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції за результатами року роботи Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, деякі ЗМІ почали трактувати це як провал місії, вона пішла, щось залишилося недоробленим. Відповідно, Милованов у коментарях коментував якісь листування, якісь коментарі на емоціях. Реакції (на висловлювання Милованова. - Ред.) з боку МВФ не було. Був наш урядовий стейтмент, ми подякували місії справді за титанічну і плідну роботу, ми розуміємо, куди рухатися, точно знаємо, що і як треба зробити", - уточнив Шмигаль.

"Я не бачу жодних причин для вибачень за когось, хто в особистих коментарях щось коментує... Хоча, звичайно, не можу назвати це коректним коментарем навіть для особистого листування", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також уточнив, що слова Милованова жодним чином не вплинули на співпрацю України з МВФ.

Як повідомлялося раніше, радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов у дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".

Також читайте: "Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев