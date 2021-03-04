В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький

В Україні перше щеплення проти коронавірусу отримали майже 10 тисяч осіб. Однак зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що згідно з оперативними даними щодо кампанії вакцинації, за останню добу щеплення зробили 2680 осіб. Найменше - в Закарпатській області (лише 30 осіб), найбільше - в Дніпропетровській (350). За тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч жителів України.

Для вакцинації населення були задіяні 45 мобільних бригад з імунізації.

"Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих. Один випадок кваліфіковано як серйозний і такий, що призвів до госпіталізації людини", - написав він.

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"Вакцина безпечна – і це добре. Але чому так повільно просувається процес щеплення? Нам анонсували 500 мобільних бригад. Працює лише 10% від запланованої кількості. Вся перша партія вакцин розвезена по регіональних складах. У чому проблема?" - додав він.



