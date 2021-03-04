Буде проведено дослідження рівня колективного імунітету до COVID-19 в Україні, - Ляшко

В Україні буде проведено дослідження рівня колективного імунітету у COVID-19. До нього залучать близько 10 тисяч українців.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сірковоепідеміологічне дослідження в Україні проводиться за ініціативою апарату РНБО. До вибірки залучать 10 тисяч українців, у них буде забрана кров. У крові буде досліджено наявність імуноглобуліну G до вірусу SARS-CoV-2", - сказав Ляшко.

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