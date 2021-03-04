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Шмигаль про прохання Вітренка звільнити Коболєва: Не бачу нагальних причин для цього

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Шмигаль про прохання Вітренка звільнити Коболєва: Не бачу нагальних причин для цього
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що не бачить причин для звільнення керівника НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав сьогодні під час пресконференції, коментуючи лист-звернення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка з пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва і розірвати контракт з усіма членами Наглядової ради компанії.

"На лист буде офіційна відповідь. Зараз секретаріат Кабміну готує таку відповідь, він буде наданий ... Я не бачу на сьогодні нагальних причин для звільнення керівника "Нафтогазу". Я думаю, що це неможливо технологічно так просто зробити. Думаю, що це такий сигнал для НАК "Нафтогаз" щодо поліпшення роботи ", - сказав Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Dmytro Mazepov
    острых причин нет - есть тупые отмазки
  • Vladimir Soukhov
    Они все вместе уходить будут, а не по одному. Сразу после импичмента.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А що може зробити лялька з власної волі ??? Нічого,лялькі не спроможні до самостійної діяльності чи мислення !!!)))
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