Переговори про закупівлю російської вакцини "Спутник V" не ведуться, - Єврокомісія

Європейська комісія заявила, що жодних переговорів про придбання російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V не ведеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Зараз не ведуться переговори щодо включення вакцини "Спутник" в портфель", - сказав представник Єврокомісії.

"Спутник V" вже схвалена або оцінюється для схвалення в трьох країнах-членах ЄС - Угорщині, Словаччині та Чеській Республіці - і офіційні особи ЄС заявили, що Брюссель може почати переговори з виробником вакцини, якщо про це попросять щонайменше чотири країни-члени.

"Той факт, що вакцина схвалена на європейському рівні після позитивної оцінки EMA, не означає, що Комісія зобов'язана включати її у свій портфель", - сказав інший представник Комісії.

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