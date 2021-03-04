Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на всій території України має діяти київський час. Запровадження місцевого часу в окремих громадах не планується.

Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що місцеві громади отримають рекомендації за графіками роботи і можуть регулювати на місцях те, коли буде починатися робочий день. Це допоможе уникнути різниці в світловому дні в регіонах.

"На території всієї України має бути київський час. Ніякого місцевого часу не передбачається", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що запровадження єдиного часу дозволить зняти стрес з людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО

"Ні економії, ні втрат, але стрес для людей буде знято. Сподіваюся, що з цієї весни буде знято і час залишиться таким, яким зараз є", - заявив Шмигаль.