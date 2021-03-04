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Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль

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Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на всій території України має діяти київський час. Запровадження місцевого часу в окремих громадах не планується.

Про це Шмигаль заявив під час пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що місцеві громади отримають рекомендації за графіками роботи і можуть регулювати на місцях те, коли буде починатися робочий день. Це допоможе уникнути різниці в світловому дні в регіонах.

"На території всієї України має бути київський час. Ніякого місцевого часу не передбачається", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що запровадження єдиного часу дозволить зняти стрес з людей.

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"Ні економії, ні втрат, але стрес для людей буде знято. Сподіваюся, що з цієї весни буде знято і час залишиться таким, яким зараз є", - заявив Шмигаль.

Топ коментарі

  • Alexandr Gorodnithiy
    если с переводом времени на летнее время люди в среднем 2 часа светового времени с утра крепенько спали и два часа вечернего времени (темного времени суток) бодрствовали, то теперь мы будем спать три часа светлого времени с утра и жечь свет по три часа времени вечерами.
    Интересно каккому дебилу и зачем понадобилось вот это вот .... изменение. Хочется материться.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    То не чипай часовий пояс ,а просто пересунь час початку роботи !!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ну з 10-ма поясами є лише одна країна і як вона живе ми добре знаєсо !!!)))
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