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Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський

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Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський
У парламенті планують протягом місяця розробити новий законопроєкт про обіг зброї, який не міститиме питання короткоствольної зброї.

Про це розповів у коментарі журналістам голова правоохоронного комітету нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Буде обов'язково новий законопроєкт з іншою назвою, іншим змістом. Головне - що там вже не буде питання врегулювання короткоствольної зброї, а питання визначення видів, типів зброї, хто видає дозвіл, хто створює реєстр обігу зброї. Це потрібний закон, який, я переконаний, ми приймемо в цьому скликанні", - сказав Монастирський.

Він зазначив, такий законопроєкт з'явиться протягом найближчого місяця.

Монастирський також розповів, що обидва законопроєкти про зброю, які сьогодні не підтримала Рада, передбачали врегулювання питання краткоствольної зброї.

Також читайте: Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї

"Один – передбачав можливість придбання пістолетів у власність і зберіганні вдома без права носіння. Альтернативний законопроект пропонував можливість надання повного володіння, зберігання, носіння вогнепальної коротко ствольної зброї. Обидва законопроекти передбачали легалізацію продажу пістолетів для громадян. І парламент не підтримав ні один, ні інший з огляду на те, що суспільство не готове до цього питання. Очевидно, що ми зможемо до нього повернутись, не дивлячись на ситуацію з війною, не раніше наступного скликання парламенту", - сказав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Шёл 8-й год войны, а наши "депутаты" всё не могли родить Законы об оружии и теробороне. Грустно девочки, грустно, что вы на другой планете обитаете
  • mrSmith
    Лучше бы начать с закона о эвтаназии для таких гандонов как вы.
  • Эдмонд Саакян
    Ещё раз, вернёмся к вопросу разрешения короткоствола.
    За последние дни, на дорогах Украины, в ДТП, погибло более 20 человек! На фронте, погибло 2 человека.

    Становится окончательно понятно, что граждане Украины, не готовы к владению автомобилями!
    Если не остановить эту свободную раздачу автомобилей всем украинцам, то озверевшие украинцы просто передавят друг друга в ДТП!
    Ежегодно на дорогах Украины гибнет в ДТП больше людей, чем за 4 года войны на Донбассе!
    Даже с применением оружия, украинцы убивают в тысячи раз меньше людей, чем в ДТП!
    Пора прекратить эту кровавую вакханалию, поэтому я предлагаю:
    1) Запретить гражданам Украины, свободное владение автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами.
    2) Разрешить владеть автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами, только силовым министерствам и государственным чиновникам десятого ранга и выше.
    3) Разрешить гражданам Украины приобретение, после получения разрешения в МВД, транспортных средств, в виде колёсных и гусеничных тракторов, с максимальной скоростью не более 35 километров в час.
    4) Разрешить Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Голове Верховной Рады Украины, силовым министрам, награждать отличившихся граждан Украины, именными автомобилями отечественного и иностранного производства.
    5) Внести в Уголовный Кодекс Украины, статью 263 со значком 2, где предусмотреть наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет, за вождение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт автомобилей, мотоциклов, мопедов, моторных катеров и яхт (кроме колёсных и гусеничных тракторов), без предусмотренного законом разрешения. Освободить от уголовной ответственности лицо, которое совершило преступление, предусмотренное частью первой данной статьи, если оно добровольно сдало органам власти, незаконно приобретённые автомобили, мотоциклы, мопеды, моторные катера и яхты.
    Контроль за выполнением данных предложений, возложить на МВД Украины.
    "Право на совершение ДТП в Украине, имеет только государство!"
    «Совершение ДТП на дорогах должно быть исключительной прерогативой государства. Адекватность совершения ДТП должна регулироваться законодательством и обеспечиваться контролем со стороны, карманных общественных организаций» - подчеркнул министр МВД, Арсен Аваков.
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