Ємельянов: "Спроба мого звільнення є незаконною"

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов заявив, що рішення про його звільнення є політично заангажованим і юридично необґрунтованим. Він буде його оскаржувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ємельянов заявив у коментарі РБК-Україна.

"Оприлюднене рішення ВРП є прикладом зухвалого порушення закону та юридичних процедур. Вища рада правосуддя відверто знехтувала юридичними процедурами під час ухвалення свого поспішного рішення. На мою думку, це сталося через політичний тиск на суддів, які є членами ВРП", - вважає Ємельянов.

За його словами, дії Вищої ради правосуддя, яка його звільнила, "правовий нігілізм" та порушення закону. Він також називає чотири причини, які, на його думку, це підтверджують.

Зокрема, він вказує на те, що у рішенні відсутні посилання на неправомірні дії, зміст правопорушення, спричинені негативні наслідки, причинно-наслідковий зв’язок.

"Було проігноровано рішення Ради суддів України, яка 25 квітня 2014 року професійно встановила відсутність факту будь-яких зловживань з мого боку. Ігнорування цього рішення та підтвердженої істини є незаконним, воно мало бути обов’язково враховано під час нинішнього розгляду", - додає Ємельянов.

Крім того, за його словами, "скарга", за якою було розпочато розгляд питання щодо нього, є сфальшованою.

"Особи, яка нібито підписала скаргу щодо мене, насправді не існує. Єдиним законним рішенням у такому випадку є повернення скарги без розгляду або відмова у відкритті дисциплінарного провадження. Таким чином, порушено ст. 107 ЗУ "Про Вищу раду правосуддя", яка прямо забороняє розглядати такі "анонімні справи", - додає суддя.

Він стверджує, що порушено юридичні процедури та правила розгляду справи. Наразі ще не завершено розгляд Верховним Судом скарги на рішення ВРП щодо його звільнення з посади.

Ємельянов зазначив, що в Європейському суді з прав людини вже розглядається його позов про скасування рішення ВРП щодо звільнення з посади судді.

"Як фаховий спеціаліст, я маю чітке розуміння, що ця дисциплінарна справа проти мене та винесене рішення є протизаконними. І я однозначно доведу це в суді. Поспішне та заангажоване рішення ВРП має бути скасовано, а виконавці політичного замовлення - покарані", - заявляє Ємельянов.