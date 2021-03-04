Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд

У представництві Європейського Союзу в Україні знають про винесений одеському активісту Сергію Стерненку вирок і про реакцію, яку він викликав в українському суспільстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми очікуємо, що українська влада забезпечить належний процес на наступних етапах судового розгляду. Ми наголошуємо на необхідності впровадження реформи верховенства права, зокрема судової системи, що забезпечить незалежність та об’єктивність і, таким чином, покращить довіру українців до судових рішень", – заявили в представництві ЄС в Україні.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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