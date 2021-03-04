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Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко

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Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко
Щеплення проти коронавірусу захищає краще, ніж антитіла, які виробляються в організмі людини після перенесеного COVID-19.

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням до вакцинації.

"Згідно з попереднім дослідженням, імунітет після вакцинації набагато більш тривалий і більш стійкий, ніж після перенесеної хвороби. Антитіла не додаються, формується захист організму проти інфекційної хвороби", - пояснив головний санлікар.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    сам придумал?
  • Женя Калаш
    Тупорылые фантазии! Ну откуда ОНО это знает? Фуфло непонятное прикупили и впаривают людям.
  • Палєо Мустьє
    Коли це штучний імунітет був краще за природній?🥴
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