Рада зобов'язала іноземців подавати біометричні дані під час оформлення віз

Верховна Рада зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Народні депутати схвалили за основу і в цілому законопроєкт №3630.

Цей законопроєкт розробило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.

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