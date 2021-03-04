Рада зобов'язала іноземців подавати біометричні дані під час оформлення віз
1 2694
Верховна Рада зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Народні депутати схвалили за основу і в цілому законопроєкт №3630.
Цей законопроєкт розробило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.
Зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.