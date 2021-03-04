Рада має знизити платню за користування платіжними терміналами, щоб знизити ціни, – підприємці

Українська рада бізнесу закликає депутатів ухвалити закон про зниження платні за розрахунки за допомогою платіжних терміналів у торгівельних мережах.

Про це йдеться у заяві УРБ, опублікованій на її офіційному сайті.

УРБ закликає депутатів розглянути вже зареєстровані у Раді законопроєкти та на їхній основі напрацювати новий, який врегулює питання зниження ставок еквайрингу та інтерчейнджу до європейського рівня.

"Зважаючи на монополізацію ринку цих послуг та багаторічну бездіяльність АМКУ, вважаємо прийнятним заходом пряме законодавче регулювання тарифів на еквайринг та інтерчейндж (до 0,5% та 0,3% відповідно). З метою розвитку безготівкових розрахунків, імплементації норм європейського законодавства, підтримки бізнесу під час пандемії закликаємо народних депутатів розглянути законопроєкти №4178 та №4178-1 та на їх основі напрацювати 4178-д, який врегулює питання зниження ставок еквайринг та інтерчейндж до європейського рівня в оптимальний спосіб", – сказано в заяві.

В Українській раді бізнесу зазначають, що в Україні міжбанківський збір чи не найбільший у країнах Європи.

"В Україні ця ставка сягає 2,4%, при середній близько 2%. Так, у країнах-членах Європейського Союзу міжбанківський збір (інтерчейндж), який є найбільшою комісією за адміністрування кожної проведеної операції, обмежений положеннями Регламенту №2015/751 від 29.04.2015 р. та, як наслідок, – складає 0,2–0,3%. До прикладу, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Mastercard, розмір комісії інтерчейндж при розрахунку споживачів платіжними картами (Consumer Card Interchange Fees) в Італії, Бельгії, Австрії, Франції, Німеччині, Латвії, Болгарії – становлять від 0,2 до 0,3%, а подекуди для сфери рітейлу – 0%, в Узбекистані – base 0,75%, в Туреччині коливаються від 0,65 до 1,32%, у Республіці Білорусь – від 0,3 до 0,8% тощо", – зазначається у заяві.

У схожій ситуації інші країни світу, наголошують в УРБ, вдалися до суттєвих обмежувальних антимонопольних заходів.

"Наприклад, канадський банківський регулятор запровадив обмеження тарифу, ЄС запровадив законодавчі обмеження тарифів, Верховний суд Великобританії постановив, що плата за транзакції, встановлені Visa та Mastercard, порушувала закони про конкуренцію тощо", – наголошують автори заяви.

На переконання УРБ, зниження вартості платежів дозволить як знизити ціни товарів, так і підтримати малий і середній бізнес, які найбільше страждають від наслідків пандемії.