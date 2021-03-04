Інформація про закупівлю нібито "списаних радянських боєприпасів" - це підігрування агресору з метою дискредитації української армії, - "Укрспецекспорт"

У державній компанії "Укрспецекспорт" прокоментували інформацію про закупівлю пострілів УОФ12. Раніше нардеп "ЄС" Бондар заявив, що Міноборони купило списані Болгарією старі радянські боєприпаси.

Про це компанія повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякими засобами масової інформації була поширена інформація про закупівлю Державною компанією "Укрспецекспорт" для потреб Міністерства оборони України нібито застарілих боєприпасів, які, на думку автора матеріалу, небезпечні і придбані за завищеними цінами. Державна компанія "Укрспецекспорт" підтримує позицію Міністерства оборони України і заявляє про неприпустимість інсинуацій і політиканства навколо державних оборонних закупівель", - йдеться в повідомленні.

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У компанії зазначили, що поширення подібних матеріалів вважають підігруванням агресору в проявах гібридної війни з метою дискредитації української армії і спецекспортерів.

Нагадаємо, напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за підвищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.

Пізніше в Міноборони повідомили, що постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною.