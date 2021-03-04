За умовами договору МОЗ не може розголошувати ціну закупівлі вакцини, - Ляшко

МОЗ, виконуючи умови договорів про конфіденційність, не може розголошувати ціни, за якими закуповуються вакцини, і терміни їхніх поставок в Україну.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не забороняємо допуск вакцин на приватний ринок, але на сьогодні у приватних постачальників немає можливості привезти вакцину", - сказав він на прес-конференції в Києві у четвер.

Ляшко зазначив, що "держава на сьогодні забезпечила можливість закупівлі тієї достатньої кількості вакцин, щоб до кінця року змогли вакцинуватися всі охочі".

Він наголосив, що "якщо не буде глобального дефіциту вакцин, то група 18-59 років, яка на передостанньому етапі вакцинації, розпочне вакцинацію цього року".

Коментуючи питання позачергової вакцинації громадських діячів і публічних персон, Ляшко наголосив, що згідно зі змінами до національного плану вакцинації, вони можуть вакцинуватися тими дозами вакцин, які залишаються у багатодозових флаконах після вакцинації пріоритетних груп.

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При цьому, за словами Ляшка, МОЗ планує сформувати перелік пріоритетності публічних персон, щоб врегулювати їхню вакцинацію поза пріоритетними списками.

Крім того, Ляшко наголосив, що Міністерство охорони здоров'я, виконуючи умови договорів про конфіденційність, не може розголошувати ціни, за якими закуповуються вакцини і терміни їх постачань.

"Щоб забезпечити українців вакциною, ми як держава маємо йти на виконання вимог виробників і не розголошувати інформацію про ціну та графіки постачань, доки діє договір про конфіденційність", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в разі, якщо китайську вакцину Coronavac виробництва компанії Sinovac не буде поставлено до України в обумовлені терміни, "з питань виконання умов контракту з постачальником вакцини (компанією АТ "Лекхім") працюватиме держпідприємство "Медичні закупівлі України".

Він не прокоментував інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про можливі постачання до України 10 млн доз вакцини Pfizer із Ізраїлю.

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"Ведуться переговори з усіма виробниками вакцини, і вони на різних стадіях підписання контрактів. Ми очікуємо, що до України прийдуть вакцини всіх світових лідерів", - сказав він.