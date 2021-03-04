У перспективі всі помаранчеві зони карантину в Україні можуть стати червоними, - Немчінов
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Шмигаль назвав три області, які зараз перебувають у червоній зоні. Окремо МОЗ сьогодні оновив зони - це стосується помаранчевої, жовтої зон. На жаль, жодна адміністративно-територіальна одиниця не потрапила у зелену зону. Будемо дивитися за показниками. Думаю, заходи в червоних зонах вже через тиждень покажуть, наскільки вони ефективні. Після цього будемо приймати рішення. Крім того, звичайно, триватиме вакцинація. І будемо очікувати, що робитимемо колективний імунітет шляхом вакцинації в першу чергу вразливих груп населення", - зазначив міністр.
Водночас, за словами Немчінова, помаранчеві зони карантину можуть стати червоними.
"У перспективі всі зони, які зараз у помаранчевій зоні, можуть опинитися в червоній зоні. Рішення приймається за поданням обласної ТЕБ та НС, ступінь карантину визначається Державною комісією ТЕБ та НС", - додав міністр Кабміну.