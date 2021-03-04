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У перспективі всі помаранчеві зони карантину в Україні можуть стати червоними, - Немчінов

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У перспективі всі помаранчеві зони карантину в Україні можуть стати червоними, - Немчінов
Заходи в червоних зонах карантину вже через тиждень покажуть, наскільки вони ефективні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Шмигаль назвав три області, які зараз перебувають у червоній зоні. Окремо МОЗ сьогодні оновив зони - це стосується помаранчевої, жовтої зон. На жаль, жодна адміністративно-територіальна одиниця не потрапила у зелену зону. Будемо дивитися за показниками. Думаю, заходи в червоних зонах вже через тиждень покажуть, наскільки вони ефективні. Після цього будемо приймати рішення. Крім того, звичайно, триватиме вакцинація. І будемо очікувати, що робитимемо колективний імунітет шляхом вакцинації в першу чергу вразливих груп населення", - зазначив міністр.

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Водночас, за словами Немчінова, помаранчеві зони карантину можуть стати червоними.

"У перспективі всі зони, які зараз у помаранчевій зоні, можуть опинитися в червоній зоні. Рішення приймається за поданням обласної ТЕБ та НС, ступінь карантину визначається Державною комісією ТЕБ та НС", ​​- додав міністр Кабміну.

Топ коментарі

  • Viktor Turchanikov
    Всем одеть цаки и радоваться!
  • Frol Fedoroff
    А в дальней перспективе - мертвые скосами вдоль дорог стоят и тишина В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3927
    В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4241
  • Пацюк Олег
    В перспективі, Немчинов, тебе повісять чи розстріляють. Як твоїх колег.
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