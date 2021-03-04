Рада ЄС ще на рік продовжила санкції для Януковича і його соратників

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, санкції у вигляді заморожування активів для семи осіб, визнаних винними в незаконному привласненні державних коштів України.

Відповідне рішення оприлюднене в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, наявне замороження активів, спрямоване проти семи осіб, визнаних винними в незаконному привласненні державних коштів України або зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів. Обмежувальні заходи стосовно однієї людини продовжено до 6 вересня 2021 року, а стосовно двох не продовжено", - йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС зазначили, що це рішення ухвалено на підставі щорічного огляду вжити заходів із подальшою публікацією в Офіційному віснику 5 березня 2021 року.

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Імена тих, стосовно кого санкції продовжено не було, не названо. Спочатку в списку було 18 осіб.