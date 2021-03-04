Поставка першої партії в 700 тисяч доз китайської COVID-вакцини Sinovac повинна відбутися не пізніше 7 березня, - Медзакупівлі

Згідно з контрактом, перша партія китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинна бути поставлена ​​в Україну 7 березня. При цьому вона буде прийнята лише в тому випадку, якщо буде підтверджена її ефективність.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в державному підприємстві "Медичні закупівлі України", передає Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі наша позиція така. Поставка першої партії в 700 тисяч доз вакцини має відбутись не пізніше 7 березня, згідно з умовами договору. Для прийняття товару ми маємо переконатись у відповідності вакцини вимогам, зазначеним у договорі, зокрема, в частині реєстрації в Україні, а також мінімального показника ефективності", - повідомили в Медзакупівлі.

У держпідприємстві повідомили, що звернулися до Міністерства охорони здоров'я України щодо стану розгляду питання реєстрації вакцини від Sinovac, а також заявленого рівня ефективності.

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Також в Медзакупівлях додали, що перевіряють інформацію про те, чи зверталася до них компанія "Лекхім" про те, що цю вакцину хочуть поставити до 15 березня.

"Ми перевіряємо цю інформацію. Це лист повинен був офіційно зайти до канцелярії", - зазначили в Медзакупівлях.