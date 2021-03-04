Євросоюз планує вакцинувати всіх жителів проти COVID-19 до кінця літа
Про це він сказав на пресконференції в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я впевнений у здатності Європи швидше постачати вакцини, і я думаю, що до кінця літа у нас буде все, щоб вакцинувати всіх європейських громадян", - заявив Брентон.
"Ситуація з вакцинами обнадіює. Це величезний виклик, але ми відреагували на нього дуже швидко", - додав він.
Вакцинація жителів у країнах ЄС проводиться тільки на добровільній основі.
Європейський регулятор поки схвалив три вакцини від коронавірусу: препарати виробництва компаній Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.
Очікується, що 11 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) може рекомендувати до схвалення вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.
У ВООЗ в четвер заявили, що рівень інфікування коронавірусом COVID-19 у Європі зріс після шести тижнів падіння темпів поширення захворювання. В організації зазначили, що зростання кількості випадків зараження COVID-19 спостерігається на половині територій європейського регіону.