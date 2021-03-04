Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічних заходів щодо німецьких ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РИА-Новости", про це повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова.
Вона зазначила, що кредитна організація формально обґрунтувала це рішення своїм правом "завершити співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку без пояснення причин".
"З усією серйозністю закликаємо Берлін отямитися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому випадку змушені будемо вжити жорсткі заходи стосовно працюючих у Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Тож давайте не будемо створювати прецедент і привід", - сказала Захарова.
За словами представника МЗС, Москва не сприйматиме серйозно посилання на якісь корпоративні правила, "тому що це неправда".
"Десятки великих німецьких і міжнародних банків, а також регіональних фінансових установ, в які звернулися колеги з Russia Today, вже відповіли відмовою у співпраці - без будь-якої серйозної аргументації, взагалі жодним чином не пояснюючи свої дії", - пояснила Захарова.