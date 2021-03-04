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Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова. ФОТО

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Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова збирає допомогу для поранених захисників України, яких доставили в столичний госпіталь.

Про це Юсупова пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"До Києва прилетів борт з пораненими воїнами. За кілька днів на фронті – понад 20 поранених і травмованих, є в тяжкому стані і є загиблі. Окупанти обстрілюють наші позиції, і працюють снайпери. Війна триває. Волонтери як і раніше несуть свою вахту і допомагають за відсутніми позиціями", - написала вона.

Юсупова відзвітувала, що викупила два квадрокоптери, а також оплатила ліки для ветерана.

"Спасибі всім, хто нам допомагає, самим нам складно буде впоратися. Також провідуємо воїнів в київському та Ірпінському госпіталях. Допомагаємо фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастинами та іншим. Всі звіти є у мене на стор. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - додала волонтерка.

Також дивіться: На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 01Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 02
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 03
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 04
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 05
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 06
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 07
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 08
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 09
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 10
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 11

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    + Одужуйте, рідненькі.
  • Сергей Андрейчев
    В глаза раненым-никто,посмотреть,не хочет? Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова - Цензор.НЕТ 3714
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    клован как-то по самолетам для эпицентра больше выступает....
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