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"Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко

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"Слуга народу" підтримує зменшення кількості нардепів до 300, - Корнієнко
У партії "Слуга народу" підтримують зменшення кількісного складу народних депутатів до 300

Про це повідомив лідер партії, перший заступник голови парламентської фракції СН Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові законопроєкт про внесення змін до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів щонайменше ще раз обговорити на фракції, але я не думаю, що багато хто буде проти, тому що є позиція президента, неодноразово озвучена, це було і в передвиборчій програмі партії", - сказав Корнієнко.

Він наголосив, що законопроєкт підготовлений і його можна виносити на голосування. "Почекаємо, коли законопроєкт опиниться в залі, і подивимося, як колеги за нього голосуватимуть", - зазначив народний депутат.

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Корнієнко також нагадав, що громадяни України підтримали зменшення складу парламенту до 300 народних депутатів і під час опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським у жовтні минулого року.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики 14 січня рекомендував Верховній Раді схвалити в цілому (фінальний варіант) зміни до Конституції про зменшення кількісного складу парламенту. 4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до ст. 76 і 77 Конституції України", яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300 і обирати їх за пропорційною системою.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Точно. Потрібно зменшити. Закупка 300 депутан обійдеться бабломойському- ахметову дешевше.
    Процвітаючі
    Польща - 460 депутатів.
    Франція - 577 депутатів.
    Германія - 709 депутатів "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8142
    І т.д.
    Проблема не в кількості депутатів, а в якості того моностада та ригів, які сидять у ВР України.
  • Sergii Naushenko
    Прошу підтримати петицію про НЕПРИПУСТИМІСТЬ скорочення кількості депутатів ВРУ до 300:
    https://petition.president.gov.ua/petition/112254
  • Cтарий Кінь
    Дуже великі витрати на підкуп депутатів тому, весь час ми чуємо про скоротшення корпусу. А я б навпаки довів до 600 аби корумповані скотиняки роззорилися на хабарах.
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