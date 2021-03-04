"Британський" штам коронавірусу не вплине на ефективність вакцинації, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що мутований штам коронавірусу не впливає на хід вакцинальної кампанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Ляшко заявив під час пресконференції.

"Виявлення британської мутації коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії. Британська мутація не впливає ефективність вакцинації. Виявлення британського штаму має ще раз нагадати українцям про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила на аналіз ще 48 зразків від важких COVID-пацієнтів, щоб дізнатися наскільки поширений "британський" штам.

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