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"Британський" штам коронавірусу не вплине на ефективність вакцинації, - Ляшко

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"Британський" штам коронавірусу не вплине на ефективність вакцинації, - Ляшко
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що мутований штам коронавірусу не впливає на хід вакцинальної кампанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Ляшко заявив під час пресконференції.

"Виявлення британської мутації коронавірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії. Британська мутація не впливає ефективність вакцинації. Виявлення британського штаму має ще раз нагадати українцям про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила на аналіз ще 48 зразків від важких COVID-пацієнтів, щоб дізнатися наскільки поширений "британський" штам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Деяких блогерів купили, і вони вчора заволали дурними голосами:"Індійський шмурдяк - це АстраЗенека"
    1. Эта индийская вакцина - не AstraZeneca.
    Потому что ее производят не на мощностях AstraZeneca, а на собственном производстве - Serum institute of India.
    Производят по технологическому процессу, предоставленному компанией AstraZenecа, но это не контрактное производство, а просто передача технологической документации.
    То есть, никакого дополнительного контроля AstraZeneca ни над технологией производства, ни над результатом - там нет.
    Поэтому вакцина называется CoviShield, а не «COVID-19 Vaccine AstraZeneca».

    "Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3774

    2. CoviShield и «COVID-19 Vaccine AstraZeneca» - две абсолютно разных вакцины.
    Тут даже не применим термин «дженерик», т.е. копия. Иммунобиологические препараты не бывают «копиями», они бывают биологически-подобными - «биосимилярами».
    В частности, фармакологи говорят, что индусы на своем производстве неизбежно должны будут адаптировать техкарту переданного AstraZeneca процесса, например, в индийской вакцине будет однозначно больше консервантов и буферов, которые призваны обеспечить сохранность вакцины при более высоких температурах хранения. В Индии прямо сейчас проходят испытания AstraZeneca и CoviShield на предмет эффективности и побочных эффектов. Пока не в пользу завезённой к нам.

    3. Никакого «дополнительного контроля качества» агентство Crown Agents, через которое закуплена эта вакцина, не производит, это не их деятельность. Они осуществляют консалтинг по организации закупки, и сопровождают процесс.

    4. Главное, что особо настораживает.
    Serum institute of India имеет достаточно поганое производство, у которого нет сертификата GMP, выданного страной со строгой регуляторной системой. У него есть только переквалификация ВОЗа, а это намного менее жесткие требования. В 2018 году наша украинская Гослекслужба отказалась выдать сертификат GMP этому производству, т.к. инспекция производства выявила три критических, и восемь существенных нарушений.
    В целом, ВОЗ не рекомендует CoviShield, тем не менее она уже используется в Африке и некоторых странах Азии (Бутан, Бангладеш), причём поставки индийской вакцины бесплатные.

    5. А про качество серумовских вакцин можно судить по массовым побочкам от их АКДСки и массовых отказов мам прививать детей вакцинами этого производителя. В 2008 году, проводилась массовая вакцинация от кори, вакциной этого же производителя, при этом 200 детей заболели и 1 ребенок умер, после чего в 2009 году вся оставшаяся партия вакцины была уничтожена.

    6. Вот ещё важный момент: оказывается, в европейских странах CoviShield признана неэффективной для людей из наибольшей группы риска - 55-65 лет и старше (собственно, ради кого все эти карантины и локдауны вводились), в связи с чем ее применение этой категории НЕ показано.
    Возникает вопрос: зачем ее вообще привезли в Украину?

    7. Нет никаких гарантий в том, что вакцинация CoviShield позволит въехать в Европу.
    Там уже ведутся консультации о т.н. «прививочном паспорте», но с ориентацией на Pfizer/BioNTech, Moderna и оригинальную AstraZeneca.
    Таким образом, хотя и есть две вакцины, относящиеся к одному типу, но они НЕ равноценны по свойствам.
    Мы закупили худшую. Ту, что осталась невостребованной.
    Да ещё и не по рыночной цене: при отпускной в 2,74$ за дозу, мы заплатили из бюджета целых 17$.
    Да к тому же - не всем подходящую. Такая вот она - провальная вакцинация...
    А.Андреева
  • Маркиз
    Бедные сиротки, "слуги народа", всё о народе думают, бедолаги...

    "Британский" штамм коронавируса не повлияет на эффективность вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3622
  • Женя Калаш
    Где это чучело откопали? Что Оно бредит? Его на освидетельствование в Павловскую , а не замминистра. Хотя видать он там с соратниками по разуму.
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