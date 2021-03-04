Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів трьох держав. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів В'єтнаму, Бразилії та Італії. Глава держави також зазначив, що сподівається на подальшу активізацію співпраці з цими державами на всіх рівнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час розмови з Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхаком Президент України висловив вдячність за практичну допомогу в’єтнамської сторони у найскладніший період першої хвилі COVID-19. Він наголосив на зацікавленості у налагодженні практичної взаємодії українських фармацевтичних заводів із в’єтнамськими партнерами в питанні розробки та виробництва протиковідних вакцин.

Зазначається також, що співрозмовники обговорили питання лібералізації двосторонньої торгівлі, позитивно відзначивши зростання її обсягів навіть у кризовий 2020 рік. Було домовлено пришвидшити процес підготовки до підписання низки двосторонніх документів економічного спрямування задля розширення можливостей українських і в’єтнамських підприємств для виходу на ринки обох країн.

Підкреслюється також, що Зеленський підтвердив налаштованість України на подальший розвиток стратегічного співробітництва з Бразилією, передусім за такими напрямами, як торгівля та інвестиції, сільське господарство, енергетика та фармакологія.

"Президент України наголосив на необхідності належного використання наявного потенціалу обох держав для реалізації спільних проектів у сфері військово-технічної співпраці, а також в аерокосмічній галузі. Він схвально оцінив започатковану роботу Діалогу з оборонної промисловості між Україною та Бразилією. Глава держави поновив запрошення Президенту Бразилії Жаїру Болсонару відвідати Україну з офіційним візитом у поточному році", - підкреслює Офіс президента.

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Під час розмови з Послом Італійської Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзо Володимир Зеленський позитивно оцінив досягнутий рівень співпраці між Україною та Італією та високу динаміку двостороннього політичного діалогу.

Президент України зазначив, що Італія є важливим партнером нашої держави у ЄС і НАТО та підкреслив зацікавленість у подальшому поглибленні взаємовигідних відносин. Співрозмовники погодилися, що успішна взаємодія України та Італії у подоланні наслідків пандемії COVID-19 стала яскравим проявом солідарності.

У свою чергу посол Італії заявив про підтримку Італією територіальної цілісності і суверенітету України. Він уточнив, що Італія не скасує режим санкцій щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України.

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