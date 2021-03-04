Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка, - "ЄС"
Про це йдеться в заяві пресслужби партії "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З цього приводу хочемо зазначити: досить системно множити брехню, пов’язуючи Порошенкa і Медведчука. Українцям все більше стає очевидним, що мета цього чергового вкиду – вкотре відволікти увагу суспільства від провалів влади та реальної державної зради високопосадовців з Банкової, причетних до зриву операції із затримання "групи ВАГНЕРА".
Хочемо наголосити, що саме "Слуги народу" спільно з ОПЗЖ відмовилися надати своїх представників до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування зриву операції щодо "вагнерівців". Не вийде. Ця тема набула серйозного звучання, в тому числі і в іноземних ЗМІ. Це настільки резонансний злочин, який може призвести до початку процедури імпічменту Зеленському", - заявляють у "Європейській Солідарності".
Як зауважують в "ЄС", єдине, що може протиставити Офіс Президента скандалу з "вагнерівцями" – це запуск нових фейків про "Європейську Солідарність".
"У зв’язку з цим вважаємо, що Офіс президента вже час перейменувати в Офіс інформаційних провокацій та маніпуляцій. Розуміючи "серіальне коріння" діючої влади, все ж зазначимо, що функції влади – це державна політика, а не запуск фейків", - підкреслюється в заяві партії.