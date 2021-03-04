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Головний епідеміолог ЗСУ про вакцинацію на передовій: Зі 40 тис. військовослужбовців згоду дали лише 7 тис.

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Головний епідеміолог ЗСУ про вакцинацію на передовій: Зі 40 тис. військовослужбовців згоду дали лише 7 тис.
Головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим розповів про хід вакцинації на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наразі надійшло 14 тис. доз вакцин у район проведення ООС. Вакцини розподілено між Донецькою і Луганською областями - відповідно, 7 200 і 6 800 доз. На даний момент 884 особи вакциновано, з них у зоні ООС вакциновано 772 людини - це 12 % із тих 7 тис. осіб, які дали згоду на вакцинацію", - зазначив епідеміолог.

За словами Олим, велика кількість військових відмовляється від вакцинації.

"Є відмови серед бійців. Я вважаю, така ситуація через політизацію вакцинальної кампанії. Тому, на жаль, відмови є. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тис. тільки 7 тис. дали згоду", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А верещали, що від бажаючих вакцинуваться нема відбою!!!... І не в "політизації вакцинування" справа, а в тотальній брехні "зеленої влади"... Вони забрехалися уже до того, що навіть якщо вони заявлять, що сонце сходить на сході, люди засумніваються...
  • саша паламарчук
    Главный эпидемиолог ВСУ о вакцинации на передовой: Из 40 тыс. военнослужащих согласие дали лишь 7 тыс. - Цензор.НЕТ 8909
  • Геннадій Бикодір
    отак х*як і розп*зділо військову таємницю...
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