Головний епідеміолог ЗСУ про вакцинацію на передовій: Зі 40 тис. військовослужбовців згоду дали лише 7 тис.

Головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим розповів про хід вакцинації на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наразі надійшло 14 тис. доз вакцин у район проведення ООС. Вакцини розподілено між Донецькою і Луганською областями - відповідно, 7 200 і 6 800 доз. На даний момент 884 особи вакциновано, з них у зоні ООС вакциновано 772 людини - це 12 % із тих 7 тис. осіб, які дали згоду на вакцинацію", - зазначив епідеміолог.

За словами Олим, велика кількість військових відмовляється від вакцинації.

"Є відмови серед бійців. Я вважаю, така ситуація через політизацію вакцинальної кампанії. Тому, на жаль, відмови є. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тис. тільки 7 тис. дали згоду", - сказав він.

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