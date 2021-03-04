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Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба

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Птахи в Асканії-Новій загинули від щурячої отрути, - Держпродспоживслужба
Сліди отрути проти гризунів виявили на зерні з розташованих поруч із заповідником полів.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У зразках патологоанатомічного матеріалу, відібраного від загиблої птиці, виявлено бродіфакум. Це антикоагулянт із групи кумаринів, що застосовується як родентицид (тобто отрута) проти всіх видів гризунів", - сказано в повідомленні.

Фахівці досліджували загиблих птахів, а також зразки води, кормової суміші і зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Отруту виявили саме в зерні. У воді зі ставків слідів отрути не було.

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Це розслідування стосується загибелі птахів, яких виявили 23 лютого - тоді в заповіднику знайшли 187 мертвих особин. Розслідування отруєння 218 сірих журавлів, які отруїлися в "Асканії-Новій" у січні, ще триває.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Не просто вбили, а змусили страждати. Нелюди.
  • Alex Smith bb5fe51c
    Работа какого-нибудь кацапского 3,14дора.
  • Речь Брежнева
    нашего...просто на полях гибнут обычные птицы типа воробьев и жаворонков...а тут аскания нова и это заметили
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