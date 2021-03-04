Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС
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Від початку доби, 4 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, поблизу Водяного, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120-мм міномет. А неподалік Пісків окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. Із ручного протитанкового гранатомета противник зробив кілька прицільних обстрілів у сторону українських позицій біля Павлополя.
На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, безпілотник був вчасно придушений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
За всіма фактами зафіксованих порушень Українська сторона СЦКК вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.