Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС

Від початку доби, 4 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, поблизу Водяного, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120-мм міномет. А неподалік Пісків окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. Із ручного протитанкового гранатомета противник зробив кілька прицільних обстрілів у сторону українських позицій біля Павлополя.

На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, безпілотник був вчасно придушений засобами РЕБ.

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Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

За всіма фактами зафіксованих порушень Українська сторона СЦКК вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.