40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"

40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена ввести нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту "Північний потік-2".

Сенатори направили лист із відповідним закликом 3 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У цьому листі ми висловлюємо глибоку стурбованість через відмову адміністрації від введення санкцій проти організацій, задіяних у проєкті "Північний потік-2", - пишуть сенатори.

Вони зазначили, що назви кораблів і компаній, що беруть участь у проєкті і підпадають під санкції, широко відомі, а законодавці від обох партій у Конгресі підтримали введення санкцій проти газпромівського проєкту.

"Цей проєкт робить наших союзників і партнерів у Європі уразливішими до тиску Москви", - заявив один із підписантів листа Джон Баррассо.

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