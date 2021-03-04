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Зеленський підписав закон про впровадження електронних трудових книжок

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Зеленський підписав закон про впровадження електронних трудових книжок
Президент Володимир Зеленський підписав Закон про облік трудової діяльності працівника в електронній формі, який Верховна Рада ухвалила 5 лютого 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо. Також на законодавчому рівні врегульовується питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

"Таким чином удосконалюється та реформується система обліку трудової діяльності працівників, що передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок", - сказано в повідомленні.

Законом передбачений п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Впродовж цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із вказаного реєстру.

Також документом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.

"Такі зміни дадуть змогу зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності.

Також це спростить врахування даних стосовно освіти, кваліфікації, яку має населення, що працює, та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, що існують на ринку праці, та планування підготовки чи перепідготовки фахівців за актуальними напрямками. Також усуваються можливі ризики й негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа", - говориться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Я не зрозумів. Це те саме, що і по визнання українських водійських прав у одній арабській країні? Пенсійний фонд чудово веде облік трудового стажу на основі внесків у фонд страхування. Трудові книжки для визначення стажу потрібні лише до 2003 року. Це теж імітація роботи?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тобто ти стверджкєг, що Зєлєнскій продовжує курс сиаочодого? 😲 Опа-на! Тепер я розумію, чому він добудову дороги, які почав Петро, і все інше, що тй не закінчив. Але у мене тоді логісючне питання: Нафігаааа!!!?? Нафіга було міняти президента? 😊
    І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
  • sulima ivan
    Селянин, що все життя не розгибав спини і годував місто яйцями і молоком не має і дня трудового стажу. Якась мерзота суддівська, що окрім відкатів за брехливі вироки нічого в житті не знає, збудувала собі статки арабського шейха буде отримувати ще й небачену пенсію???
    Зєлю геть. Дострокові.
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