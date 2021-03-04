Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE
Про це заявив на брифінгу глава Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Він розвінчав міф про те, що в Україні - високий колективний імунітет. Крім того, якщо орієнтуватися виключно на офіційні дані, то цей показник становить 4%.
У KSE пояснили, що такі цифри - нормальна міжнародна практика, оскільки офіційно підтверджують приблизно 30% від усіх випадків зараження.
У світі ж колективний імунітет становить близько 10%.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в Україні вже проводять дослідження, щоб взяли участь 10 тисяч осіб. У них візьмуть аналіз крові, щоб зрозуміти, чи є у людей антитіла до коронавірусу.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2021 році колективний імунітет до коронавірусу малоймовірний. Для колективного імунітету необхідно, щоб у 60-70% населення був імунітет до коронавірусу.