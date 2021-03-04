Новини • Коронавірус і карантин

Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE

4 01416
Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE
Рівень імунітету українців до коронавірусу становить 13-20%, свідчить дослідження Київської школи економіки. Для вироблення колективного імунітету необхідно, щоб цей показник становив 60-70%.

Про це заявив на брифінгу глава Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Він розвінчав міф про те, що в Україні - високий колективний імунітет. Крім того, якщо орієнтуватися виключно на офіційні дані, то цей показник становить 4%.

У KSE пояснили, що такі цифри - нормальна міжнародна практика, оскільки офіційно підтверджують приблизно 30% від усіх випадків зараження.

У світі ж колективний імунітет становить близько 10%.

Читайте також: Євросоюз планує вакцинувати всіх жителів проти COVID-19 до кінця літа

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в Україні вже проводять дослідження, щоб взяли участь 10 тисяч осіб. У них візьмуть аналіз крові, щоб зрозуміти, чи є у людей антитіла до коронавірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2021 році колективний імунітет до коронавірусу малоймовірний. Для колективного імунітету необхідно, щоб у 60-70% населення був імунітет до коронавірусу.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Дмитро Биков

    9 год ·

    Прихильники презЕдента:

    - Це все Порох винен у зриві вакцинації! Це все секта порохоботів винна у розкачуванні ситуації!

    - А ви збираєтеся вакцинуватися індійською вакциною?
    - Шо я ідіот якийсь, я почекаю нормальну.

    Завіса.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Вот на кого это рассчитано, если в самой статье противоречия:
    глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

    И тут же:
    Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

    Возникает логический вопрос. На основании чего тогда экономист развенчивает мифы?
    И второе. До выпуска вакцины наличие антител в организме к ковиду на сколько помню считалось, что человек им болен. Поправьте меня, если ошибаюсь.
  • Біле Пальто
    Мавпа дізналася, що не житиме вічно.)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини