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Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягнеться до осені, - ЗМІ

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Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягнеться до осені, - ЗМІ
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії може затягнутися до осені. Раніше повідомлялося про інші строки - до кінця квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на Морське управління Данії (DMA).

Повідомляється, що сьогодні судно "Академік Черський" вийшло з німецького порту Вісмар і попрямувало в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. Після цього очікується, що судно візьме участь у прокладанні газопроводу у водах Данії.

"Nord Stream 2 AG направила відповідне повідомлення в Морське управління Данії (DMA). Всі роботи мають виконуватися згідно з наявними дозволами", - зазначили в компанії-операторі "Північного потоку-2".

Крім того, Морське управління Данії повідомило, що очікує завершення будівельних робіт до кінця вересня. Наразі в її водах працює інше російське судно "Фортуна".

Зазначимо, на сьогодні трубопровід майже завершено, залишилося прокласти близько 120 км труб у данських водах і майже 30 км у німецьких.

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Топ коментарі

  • Грышка Распутный 2
    Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ - Цензор.НЕТ 3956
  • Александр Александр 66da010f
    До осени этого года.... Кремль хочет приурочить окончание бесполезного закапывания денег в морское дно к дню похорон кремлёвской крысы.... Но , скорее всего, не успеют - кремлёвская крыса уже пять раз сгниёт в кремлёвской стене, пока закончится стройка...
  • Игорь Ковальчук f657670f
    Заголовок противоречит тексту. Пишут, что к проекту подключается ещё одно судно. Это скорее ускорит, чем затянет сроки сдачи СП-2.
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