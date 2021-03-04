Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягнеться до осені, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на Морське управління Данії (DMA).
Повідомляється, що сьогодні судно "Академік Черський" вийшло з німецького порту Вісмар і попрямувало в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. Після цього очікується, що судно візьме участь у прокладанні газопроводу у водах Данії.
"Nord Stream 2 AG направила відповідне повідомлення в Морське управління Данії (DMA). Всі роботи мають виконуватися згідно з наявними дозволами", - зазначили в компанії-операторі "Північного потоку-2".
Крім того, Морське управління Данії повідомило, що очікує завершення будівельних робіт до кінця вересня. Наразі в її водах працює інше російське судно "Фортуна".
Зазначимо, на сьогодні трубопровід майже завершено, залишилося прокласти близько 120 км труб у данських водах і майже 30 км у німецьких.