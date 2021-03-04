У МЗС України відповіли Пєскову: РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших

РФ повинна дати вказівку контрольованим нею збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню і розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і припинити перекладати відповідальність на інших.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Риторика про наближення до "небезпечної лінії" лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі. Не Німеччину і Францію потрібно закликати використовувати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи і фіналізувати довгоочікувані рішення для покращення життя мешканців по обидві лінії розмежування", - сказав Ніколенко.

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За його словами, це і запуск контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування, і гуманітарне розмінування, і визначення нових ділянок для розведення сил і засобів, і просування в звільненні утримуваних осіб. "Україна максимально налаштована на досягнення прогресу з цих питань, але ми не бачимо готовності Росії до конструктиву", - наголосив речник МЗС України.

Нагадуємо, раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі серйозно стурбовані загостренням ситуації в зоні конфлікту на Донбасі. Він зазначив, що партнери з нормандської четвірки повинні "використовувати свій вплив для того, щоб повноцінна громадянська війна на Україні не відновилася". Прес-секретар Путіна також згадав про "небезпечну межу", до якої, за його словами, близька ситуація.