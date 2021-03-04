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Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування. ІНФОГРАФІКА
"Жіночими" обов’язками 64% українців вважають готування їжі, а хатні справи - 56%. Водночас до 40% переконані, що цю роботу в їхніх родинах виконують як чоловіки, так і жінки.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг". Директор групи Любомир Мисів представив їх на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Готує їсти в нас переважно жінка, займається хатніми справами переважно жінка, виховання дітей в нас також вважається більше обов’язком жінки. Хоча ми бачимо, що вже 54% говорять про те, що ця діяльність розподіляється між чоловіком і жінкою порівну", - зауважив Мисів.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 01

На запитання "Хто у вашій сім’ї, парі готує їсти" - 25% респондентів відповіли "лише жінка", 39% - "частіше жінка", 32 % - порівну. Водночас за словами 19% респондентів у їхніх родинах чи парах тільки жінка займається хатніми справами, 37 % відповіли "частіше жінка", 40% стверджують, що ці обов’язки пари ділять порівну.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 02

"45% говорять, що розпоряджається бюджетом жінка, і половина говорить про те, що це роблять представники обох статей, 14% говорять, що це роблять чоловіки", - додав Мисів.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 03

Водночас 54% респондентів стверджують, що разом виховують дітей, 31% - що цей обов’язок лежить частіше на жінці, і 10% - тільки на жінці.

"Питання головування в родині - одне з більш суперечливих і те, що викликає дискусії. На сьогоднішній день ми маємо 63%, які говорять про те, що ця роль розподілена порівну, 14% кажуть, що все ж таки жінка головує", - зауважив Мисів.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 04

За його словами, 65% респондентів зауважили, що в їхніх сім’ях, парах гроші заробляють чоловіки, 20% говорять, що заробіток спільний, а 15% - що більше заробляє жінка.

Опитування проведено соціологічної групою "Рейтинг" 27–28 лютого серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 1500 респондентів опитали шляхом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності не більше 2,5%.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Я запропонував дружині завтра з'їздити в ліс по дрова, а я тим часом вечерю приготую. Вона так дивно на мене подивилася! Мовчки розвернулася й пішла.
  • Dack Cloud
    еще про церковь забыли..
    - кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне.. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6401
  • Vedana
    Чому ж проти ? Тоді ти - за.
    Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.

    Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.

    Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
    Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
    Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
    В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
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