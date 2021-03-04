Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 4 березня під час візиту до Вінницької області прокоментував повідомлення про небажання українських медиків отримувати щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Відвідав пункт вакцинації, де проходить вакцинація мобільними бригадами. Подивився, поспілкувався з лікарями щодо бажання вакцинуватися. Бо зараз багато фейків, багато міфів, інколи відверто абсурдних, про те, що нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися. Що нібито медичні працівники проти вакцинації, проти конкретної вакцини. В першій лікарні, згідно з тими списками, які складено, понад 67% лікарів готові вакцинуватися", - сказав Степанов.

Міністр додав, що є медичні працівники, які перехворіли на COVID-19 і які "просто хочуть мати захист трішечки пізніше", бо зараз в них ще є антитіла.

"Тому вони зроблять це за місяць-два", – сказав Степанов.

За словами глави МОЗ, він вирішив робити щеплення, незважаючи на те, що хворів COVID-19 в листопаді, так як в останні два місяці в Україні відбувається "антивакцинальна вакханалія".

"У нас є деякі політичні діячі, які чомусь почали себе вважати політиками, і вони вважають за необхідне зробити все, щоб кількість людей, які будуть вакцинуватися в Україні, була якомога меншою", - додав Степанов.