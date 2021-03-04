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Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

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Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу
Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, який формує глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти .

У Міносвіти зазначають, що кількість українських вищих навчальних закладів у рейтингах за спеціальностями 2021 року порівняно з попереднім роком зросла з двох до чотирьох. Цього року українські виші отримали 12 позицій в одному галузевому рейтингу і семи рейтингах за спеціальностями, торік вони отримали сім позицій в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями.

В рейтинги за спеціальностями найкращих університетів 2021 увійшли такі українські університети:

Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу 01

Серед українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка бере участь у найбільшій кількості рейтингів зі спеціальностей (в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями), а національний університет "Львівська політехніка" посідає найвищу позицію серед університетів України - 101-150 в рейтингу найкращих університетів з інженерних спеціальностей в галузі нафти і газу.

Вперше в рейтинги за спеціальностями найкращих університетів увійшли Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та національний університет "Львівська політехніка".

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    А где Трускавцы? В отраслевом рейтинге по специальности "Аферист" он был бы в топе. А может и выше.
  • Томас Андерсон 15842d2c
    З якого боку ввійшли? Уточніть.
  • Герхард
    И?

    Какое-то фуфельное агенство по словам самих преподов ВУЗов составило рейтинг, а Шкарлет его запостил. Сами себе подлизали и радости полные штаны.

    Методологія
    QS використовує чотири показники для складання рейтингів за спеціальностями:Академічна репутація: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 102 000 вчених, викладачів і керівників вузів;Репутація серед роботодавців: якісний показник, що розраховується на основі результатів опитування більш ніж 52 000 представників компаній-роботодавців;Кількість цитувань на одну публікацію: кількісний показник наукової продуктивності, який вимірює середню кількість цитувань на одну публікацію за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier;Організаційний індекс Хірша: кількісний показник, що відображає наукову продуктивність і впливовість наукових досліджень за даними міжнародної наукометричної платформи Scopus компанії Elsevier.



    У меня крестница сейчас после мехмата универа Шевченко учится в Париже. Так что я не из открыток Минобразования знаю о качетве преподавания там.
    Это полный отстой по сравнению с западными университетами.
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