Чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, який формує глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти .

У Міносвіти зазначають, що кількість українських вищих навчальних закладів у рейтингах за спеціальностями 2021 року порівняно з попереднім роком зросла з двох до чотирьох. Цього року українські виші отримали 12 позицій в одному галузевому рейтингу і семи рейтингах за спеціальностями, торік вони отримали сім позицій в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями.

В рейтинги за спеціальностями найкращих університетів 2021 увійшли такі українські університети:

Серед українських вишів Київський національний університет імені Тараса Шевченка бере участь у найбільшій кількості рейтингів зі спеціальностей (в одному галузевому рейтингу і шести рейтингах за спеціальностями), а національний університет "Львівська політехніка" посідає найвищу позицію серед університетів України - 101-150 в рейтингу найкращих університетів з інженерних спеціальностей в галузі нафти і газу.

Вперше в рейтинги за спеціальностями найкращих університетів увійшли Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та національний університет "Львівська політехніка".

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