Новини

Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

4 69144
Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка
XVIII з'їзд суддів 9-11 березня замість Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України відбудеться в "Президент готелі".

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в якому Раді суддів України рекомендувалося змінити місце проведення з'їзду суддів України з міркувань питань безпеки делегатів і учасників форуму", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, оскільки на цю дату заплановано з'їзд суддів. Активісти вимагали встановити в Україні цивілізовану систему правосуддя.

Читайте також: 49% українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування LibertyReport

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Авакян на публіку говорить одне, а робить геть інше.
    Гнида.
  • Lvbnhj
    Найкраще місце для них це ...Лук*янівське СІЗО ! Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 8239
  • Хабибулин Хабдурахманович Ибн
    Найкраще і затишніше їм буде в Ростові !😆
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини