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Голова ОБСЄ Лінде закликала до відкриття всіх КПВВ на Донбасі

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Голова ОБСЄ Лінде закликала до відкриття всіх КПВВ на Донбасі
Голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде висловила стурбованість з приводу ескалації ситуації на Донбасі, а також закликала до відкриття всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я стурбована останніми повідомленнями про жертви на Сході України. Критично важливі консолідація та зміцнення режиму припинення вогню для полегшення гуманітарної ситуації", - заявила Лінде.

Вона також привітала той факт, що у понеділок гуманітарний конвой зміг проїхати через КПВВ у Щастя.

"Необхідно відкрити всі пункти пропуску по обидва боки і для цивільного населення", - заявила голова ОБСЄ.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Проплную всю диряві публіку, яка проїхала через відкриті КПВВ одразу транзитом відправляти у Швецію.
  • Федір Романченко
    ОТкройте им свои границы,кормильцы вас накормят
  • Alexey Chernyavsky
    Заезжайте гости дорогие, чего ж там! Не в Европу же придут защитники Донбасса.
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