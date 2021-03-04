Голова ОБСЄ Лінде закликала до відкриття всіх КПВВ на Донбасі
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Голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Анн Лінде висловила стурбованість з приводу ескалації ситуації на Донбасі, а також закликала до відкриття всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я стурбована останніми повідомленнями про жертви на Сході України. Критично важливі консолідація та зміцнення режиму припинення вогню для полегшення гуманітарної ситуації", - заявила Лінде.
Вона також привітала той факт, що у понеділок гуманітарний конвой зміг проїхати через КПВВ у Щастя.
"Необхідно відкрити всі пункти пропуску по обидва боки і для цивільного населення", - заявила голова ОБСЄ.