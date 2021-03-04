Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус

Такий вид тестування, на думку китайських медиків, гарантує точніше виявлення вірусу. Більшість іноземців, яким довелося пройти через процедуру, скаржаться на дискомфорт і психологічні травми.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Мазки з ануса, крім мазків із носа або горла, вимагають робити в Пекіні, Шанхаї і Циндао. Так, у Шанхаї всім пасажирам літака доводиться пройти через процедуру, якщо на борту виявляють більш ніж 5 осіб із позитивним тестом.

Також цей вид мазків необхідно здавати пасажирам, які прибули з китайських регіонів із високим рівнем поширення COVID-19.

Тест проводять за допомогою тампона, який має вигляд дуже довгої вушної палички.

Китайські медики вважають, що цей вид тестування дає точніші результати. Але при цьому позитивний тест не обов'язково означає, що людина, яка його здала, досі є розповсюджувачем вірусу.

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Нова практика влади Китаю викликала незгоду з боку США, Японії, Південної Кореї та Німеччини. Південна Корея домоглася того, що її громадянам дозволили замість мазка здавати на аналіз зразки калу.

Раніше анальні тести на коронавірус проводили на північному заході Іспанії. Там цій процедурі піддавали госпіталізованих пацієнтів, деяких новонароджених і людей із психічними захворюваннями, у яких неможливо було брати мазки з носа.

ВООЗ при цьому рекомендує брати для тестування зразки насамперед із дихальних шляхів.