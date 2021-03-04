У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"У телеграм-каналі, який, за попередньою інформацією, створила 15-річна мешканка Кривого Рогу, на момент його створення було понад 500 учасників ... телеграм-канал діяв з 21 лютого. Коли адміністратор почав давати завдання учасникам завдавати собі тілесні ушкодження, в чаті залишилося 13 осіб. Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше п'яти на день", - розповіли в поліції.
3 березня слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем проживання дівчинки, яка давала завдання в каналі і була його адміністратором, вилучили у неї мобільні телефони, планшет і ноутбук.
"За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчинка планувала накласти на себе руки", - сказано в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Поліцейські перевіряють всі відомості, які давала дівчинка, встановлюють особу куратора й інших організаторів групи.