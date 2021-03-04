Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко
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Місія Міжнародного валютного фонду може запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.
Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють щодо виконання домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - пояснив Корнієнко.
Нардеп підкреслив, що ручне регулювання ціни на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, "також їх хвилює судова реформа й антикорупційне законодавство".