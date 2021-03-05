МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я має намір спрощувати доступ українців до вакцинації не тільки проти COVID-19, відкривати можливість вакцинації в аптеках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".
"Ми запровадимо таку обов'язкову опцію, щоб вакцинація була в аптеках. Почнемо з грипу, умовно кажучи, щоб був максимально легкий доступ до вакцинації", - сказав він.