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МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов

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МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я має намір спрощувати доступ українців до вакцинації не тільки проти COVID-19, відкривати можливість вакцинації в аптеках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

"Ми запровадимо таку обов'язкову опцію, щоб вакцинація була в аптеках. Почнемо з грипу, умовно кажучи, щоб був максимально легкий доступ до вакцинації", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Шо-шо? Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9803
  • irenka ko
    А можна ще робити вакцинацію у підземних переходах та у метро. Громадські туалети та біотуалети теж підійдуть для цього.
  • Пацюк Олег
    Це ж треба було вигадати шахраям-фармацевтам таке нескінчене джерело прибутку.
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