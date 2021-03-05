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В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ

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В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ
Китай залишається для США єдиним конкурентом, здатним створити потужний виклик стабільності нинішнього міжнародного порядку, водночас Росія прагне певною мірою вплинути й дестабілізувати глобальну систему.

Про це йдеться в доповіді "Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки", оприлюдненому на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай стрімко стає більш самовпевненим. Це єдиний конкурент, який потенційно здатний поєднати свою економічну, дипломатичну, військову й технологічну потужність, аби створити стійкий виклик стабільній і відкритій міжнародній системі", - наголошується в документі.

При цьому зазначається, що Росія продовжує зусилля, щоби вплинути на глобальну ситуацію та "відіграти руйнівну роль на світовій арені".

"І Пекін, і Москва доклали значних зусиль, щоби перевірити США на міцність та перешкодити нам захищати власні інтереси й інтереси союзників у всьому світі", - зазначається в доповіді. У ній також згадуються Іран і Північна Корея як країни, що продовжують погрожувати союзникам і партнерам США та створюють проблеми регіональній стабільності. У цьому зв’язку згадуються й загрози тероризму та насильницького екстремізму.

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Як відповідь на нинішні виклики в адміністрації Джо Байдена планують оцінити можливості та власні сили й у взаємодії з Конгресом США створити переваги у сфері національної безпеки. При цьому передбачається провести перегляд застарілих платформ і переорієнтацію на нові проєкти та розробки.

У Білому домі уточнили, що Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки має на меті передати бачення президента Байдена щодо подальшої взаємодії США зі світом. Крім того, документ узгоджує зусилля міністерств і відомств у контексті роботи над Стратегією національної безпеки США.

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Україна не була 5 ю економкою , не треба маніпулювати і видавати Україну того часу , за окрему економіку . Українська економіка була потужною завдяки в першу чергу - оборонним підприємствам , в яку ссср , ( а не влада тодішньої республіки Україна ) вбухував просто колосальні гроші . Коли совок щез , закінчилось і фінансування економіки України + скоротилися звичні ринки збуту , а нових , на жаль , завоювати не вдалося . Тому тепер - маємо те що маємо . В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 4350 .
  • Алексей Достоевский
    В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ - Цензор.НЕТ 5961
  • Владислав Носковский
    Тільки от нюанс є один... ДніпроГЕС будували американські інженери. А у 19ст всі країни були аграрними. На початку 20ст розпочався технологічний бум, і відповідно країни почали перелаштовуватись. Наявність промислових підприємств на території України ніяк не залежало від совку. Цілком імовірно, що наявність тупого совку навіть гальмувало іноваційні технології. Взяти ту ж другу світову- срср вивіз старі заводи з Германії, а німцям довелось будувати нове і *******. Про п'яту економіку в Європі не потрібно, бо це лише твердження совків (срср не надавав правдивої інформації про це у ООН). Чи ти хочеш сказати, що живучи у злиднях в порівнянні з країнами Європи- ми були багатими? Що було у радянськох людини? Шафа лакована, стіл-тумба книжка, килим, старий ч/б телевізор, пилосос-монстр та кілька речей з одягу. Що було у людей, які проживали у "відсталих країнах Європи"? У них було все. Усюди, де був совок- була розруха. (Це і Польщі стосується).
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