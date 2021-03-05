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Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов

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Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обіцяє домогтися підвищення мінімальної заробітної плати медичним працівникам до рівня щонайменше 23 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Медики сьогодні – справжні герої, тому підвищення їм зарплат – моя принципова позиція. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу – 17 тисяч гривень, молодшого - 12 тисяч гривень. І ми доб'ємося цього", - написав він.

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Топ коментарі

  • Олег Смуток 8713be8e
    Обіцяти - не значить женитись...
    Його Босс вже вчителям по 4000 у.о. зарплати обіцяв, а потім: «Я вам, лохам, ничего не должен» (с) псячою мовою оригіналу.
  • Роман Кокоровець
    в мене колишня дружина медсестра , хоч назад повертайся ...
  • юрий вакуленко 1aae00c1
    опять хочу в ПАРИЖ ---- а вы там уже были . нет но я несколько раз уже хотел
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