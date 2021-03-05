Новини • Агресія Росії проти України

Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук

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Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук
Членство України в НАТО є єдиним шляхом до збереження незалежності держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент України Леонід Кравчук.

"Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в України немає, оскільки вона сьогодні захищає свою землю від російського агресора. Є тільки один шлях - стати членом НАТО, і у такий спосіб захистити можливість будувати незалежну Україну", - заявив Кравчук в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами Кравчука, "Україна має працювати і виконувати те, що передбачено планом НАТО, виконувати пакети, передбачені для України, робити все, щоб незабаром увійти до складу".

Він також додав, що серед "окремих політиків у Верховній Раді залишаються протилежні погляди, оскільки вони мислять, як у СРСР, де головним ворогом було НАТО".

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"Так давайте очищуватися від цього вчасно. Час настав, і він, я переконаний, працює на Україну", - резюмував перший президент.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Подписываюсь под каждым словом !!! К сожалению говорит эти слова человек который всю жизнь продавал Украинский Народ Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7210
  • Біле Пальто
    Вже б давно там були, якби не подібні Кравчуку мастодонти.
  • Хм e927b159
    Старая проститутка запела новую песню, а ну ка почитаем программу его партии «Опозиційний блок "Не так!"».

    Блок выступал против вступления Украины в НАТО («членство в НАТО вынудит Украину принимать участие в военных операциях против стран, которые не являются врагами украинского народа… при вступлении в НАТО Украина потеряет значительную часть суверенитета в военно-политической и экономической сферах… вступление в НАТО приведёт к существенному ухудшению отношений с Россией… украинское общество в целом негативно относится к вступлению страны в Альянс»), поддерживал вхождение Украины в Единое экономическое пространство.
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