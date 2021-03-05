На Центральному вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг, йому відірвало ноги, - поліція
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На центральному вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг, унаслідок чого йому відірвало ноги. Потерпілого госпіталізовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Так, повідомляється, що приблизно о 16:00 4 березня до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Центральному залізничному вокзалі.
Попередньо встановлено, що чоловік переходив залізничні колії в забороненому місці. У результаті наїзду потяга потерпілому відірвало ноги. Його госпіталізовано до медичного закладу.
Подія зареєстрована у відділі поліції на станціях залізничного транспорту. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту. Після цієї події буде надана відповідна правова кваліфікація.