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Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті

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Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті
Максим Степанов назвав щеплення єдиним способом зупинити поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це міністр охорони здоров'я повідомив в прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"26 951 - це кількість життів українців, які за рік забрав COVID-19. Цей лічильник смерті ми маємо зупинити. І є спосіб його зупинити - це вакцинація. Все дуже просто. З одного боку є страшна хвороба, яка просто забирає життя. Ніхто з лікарів не може сказати, в якому віці і як вона буде протікати. Вона закінчується смертю, вона закінчується реанімацією. З іншого боку, є вакцина, є засіб захисту від цієї хвороби. Коли ти точно не помреш, якщо ти вакцинований. Коли ти точно не потрапиш до реанімації. Коли ти точно не будеш мати постковідні наслідки", - сказав Степанов..

Міністр зазначив, що держава має забезпечити - а люди мають почати вакцинуватися:

"Це захист, це гарантія життя. Вакцина дорівнює життю. Що ми маємо в нашій країні? Ми маємо декілька місяців антивакцинальної вакханалії, я по-іншому це назвати не можу. У нас сформувалися просто якісь колаборанти "ковіду", які роблять все, щоб зірвати вакцинацію. То не така вакцина, то не такі терміни, то не той виробник, то ще щось відбувається", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов

22 лютого Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торгова назва CoviShield) для екстреного медичного застосування. Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

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Топ коментарі

  • Mikha Staryy
    а скільки на лічильнику смертей від СНІДу , туберкульозу , онко чи навіть голоду і суіциду ???
  • U.L. Carst
    Ну так купи нормальную вакцину, идиот!!!
  • Andrey Net
    купите вакцину , а то детям Степанова не хватает на мерседес Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 9776
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