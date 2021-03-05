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В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб

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В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб
Станом на ранок п'ятниці, 5 березня, виявлено 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

"10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02госпіталізовано – 3 355 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02летальних випадків – 172;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02одужало – 4 149 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07захворіло – 1 384 917 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07одужало – 1 191 022 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07летальних випадків – 26 763;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 13

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек - Цензор.НЕТ 4499
  • саша паламарчук
    дно? Чи головне таки відосіки!

    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек - Цензор.НЕТ 3445
  • саша паламарчук
    та фіг його знає. вона індекс борщу рахує зубожіла.
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