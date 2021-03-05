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Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина

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Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина
Україна найближчим часом може отримати відповідь на питання щодо вступу в НАТО. Це може статися до кінця року.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, як швидко Україна зможе стати членом НАТО залежить від того, коли Україна отримає план дій щодо членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до отримання Плану дій для вступу в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

"Я думаю, що дуже скоро ми зможемо почути відповідь на це питання. В межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства, від нас буде залежати, коли ми будемо в НАТО", - сказала Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що Україні вдасться швидше вступити в НАТО, ніж Північній Македонії.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Уберите таранов в ЗСУ, ермаков во власти и на пост президента нормального мужика, а не соплежуя. Тогда, возможно, получится.
  • NonCFist
    _Меркеляка из шкуры выпрыгнет лишь бы насрать Украине и не допустить ПДЧ. Как и в 2008. Курва путлерова! Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 512
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Вопреки зелени и благодоря Порошенко и его команде. Слава Украине ! И как вдруг оказалось Армия, Вера, Язык это очень мудро, а не мудрость сопляка "яка різниця"
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