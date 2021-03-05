Хотілося б знати, як сучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ

Євросоюз занепокоєний виявленням Місією ОБСЄ на окупованому Донбасі сучасної російської РЛС 51У6 "Каста-2Е1", яка використовується у ЗС РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 березня.

"ЄС із занепокоєнням взяв до уваги той факт, що 15 лютого вперше СММ зафіксувала радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" поблизу непідконтрольної уряду Бугаївки. Це – сучасне озброєння, яке використовується Російською Федерацією, що викликає питання щодо того, як воно потрапило в Україну і чому воно перебуває в непідконтрольних уряду районах України", - йдеться у заяві.

Також у ЄС висловили занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на Донбас, що призвело до втрат серед українських військових, та закликали Росію вплинути на підконтрольні їй збройні формування.

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"Зростає кількість цілеспрямованих обстрілів та збільшується застосування снайперів, що призводить до нових жертв серед українських військовослужбовців. Також є тривожні повідомлення про чергові спалахи порушень режиму припинення вогню біля Донецької фільтраційної станції та інших об’єктів інфраструктури. Ми звертаємося до обох сторін зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню і ще раз закликаємо Російську Федерацію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню", - заявили в ЄС.

Як повідомлялося, 15 лютого безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував сучасну російську РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полігоні збройних формувань РФ поблизу Бугаївки на окупованій Луганщині.

Спільнота InformNapalm оприлюднила фото, на якому видно, як російські військовослужбовці, які обслуговують цю станцію РЛС, побачивши безпілотник СММ ОБСЄ, поспіхом намагаються замаскувати техніку, накривши її брезентом або плівкою із синьо-жовтими кольорами державного прапора України.

В InformNapalm також зауважили, що російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 "Каста-2Е1" призначена саме для виявлення повітряних об’єктів, у тому числі тих, які літають на надмалих висотах. Враховуючи, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули саме для полювання за БПЛА.

Як повідомлялося, за даними ООН, за період з квітня 2014-го по 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13,1 тис. до 13,3 тис. людей.