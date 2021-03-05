"Лекхім" обіцяє привезти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україну до 15 березня

Китайську вакцину Sinovac планують привезти в Україну до 15 березня.

Вакцину проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech планують поставити в Україну до 15 березня. Поставку здійснюватиме компанія "Лекхім". Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" – уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, – повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Поставку здійснюватиме ПрАТ "Лекхім", – ідеться в повідомленні.

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У "Лекхімі" підкреслили, що вакцина CoronaVac успішно завершила третю фазу клінічних випробувань у Туреччині.