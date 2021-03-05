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"Лекхім" обіцяє привезти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україну до 15 березня

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"Лекхім" обіцяє привезти китайську COVID-вакцину Sinovac в Україну до 15 березня
Китайську вакцину Sinovac планують привезти в Україну до 15 березня.

Вакцину проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech планують поставити в Україну до 15 березня. Поставку здійснюватиме компанія "Лекхім". Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" – уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, – повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Поставку здійснюватиме ПрАТ "Лекхім", – ідеться в повідомленні.

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У "Лекхімі" підкреслили, що вакцина CoronaVac успішно завершила третю фазу клінічних випробувань у Туреччині.

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Топ коментарі

  • Шимус
    когда то было афелированно с сыном медам богатырёвой "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 6023
  • Шимус
    вей и тут таки вава решил дать заработать своим "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 8230
  • Nickol Nickols
    Это как Херсыр, Хермасло "Лекхим" обещает привезти китайскую COVID-вакцину Sinovac в Украину до 15 марта - Цензор.НЕТ 4004
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